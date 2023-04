Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu chiede garanzie alla Riverso sulla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini

In merito alle notizie apparse ieri sul quotidiano L’Unione Sarda, inerenti la possibilità che la discarica di Serra Scirieddus tra Carbonia e Gonnesa possa essere sede di deposito di materiali altamente pericolosi provenienti da altre regioni d’Italia, il sindaco Pietro Morittu ha immediatamente inviato una nota protocollata alla Riverso SpA e per conoscenza all’assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna, alla provincia del Sud Sardegna e all’Arpas per chiedere quali sono le procedure di conferimento dei rifiuti previste e le modalità autorizzative delle stesse.

Il sindaco Pietro Morittu ha manifestato la sua preoccupazione all’azienda e alle istituzioni preposte, ribadendo la necessità di tenere alta la guardia sulla prevenzione, tutela, salvaguardia dell’ambiente e della salute dei nostri concittadini.