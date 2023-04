Dall’8 maggio, a Carbonia, sarà attivo un ambulatorio pediatrico straordinario.

«Con la nuova attività dell’ambulatorio pediatrico straordinario assicuriamo ai nostri piccoli, sia di Carbonia che del territorio, l’assistenza di cui possono necessitare – ha commentato il sindaco Pietro Morittu -. Questo risultato, che rappresenta una soluzione tampone e non definitiva, è frutto di diversi mesi di fitte e costanti interlocuzioni con la Regione Sardegna e la ASL, cui avevo espresso a chiare lettere la necessità di far fronte alla carenza di medici di Medicina Generale e di Pediatri di libera scelta, molti dei quali prossimi alla quiescenza. Non potevamo assolutamente permetterci di subire passivamente questa grave situazione e per questo motivo ci siamo attivati per studiare tutte le possibili soluzioni da mettere in campo. Attendiamo nelle prossime settimane gli esiti dei bandi pubblicati per il reclutamento di Pediatri, cui si aggiunge l’iter legislativo in corso in Consiglio regionale per consentire ai Medici di Medicina Generale la deroga sul numero di pazienti assistiti, da 1.500 a 1.800 – ha concluso Pietro Morittu -. Un problema sentito che coinvolge 4.000 nostri concittadini che dal 1° aprile scorso non hanno più un medico di base. Su questo tema aggiorneremo costantemente la popolazione con l’auspicio che si possa presto raggiungere una soluzione.»

L’ambulatorio pediatrico straordinario sarà attivo dall’8 maggio presso il Poliambulatorio di Piazza Matteotti, con ingresso da viale Arsia, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Per accedere ai servizi è necessario prenotare al 333.6134200 o allo 0781.6683815.