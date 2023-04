Il sindaco Pietro Morittu e il gruppo “Santa Giuliana” di Serbariu rappresenteranno Carbonia alla 367ª processione di Sant’Efisio

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu parteciperà alla Festa di Sant’Efisio insieme ad altri 80 sindaci della Sardegna. L’ampia presenza di amministratori comunali è un segno di ripresa della nostra Isola dalla pandemia da Covid-19 e simboleggia anche la generosità di tutti i paesi della Sardegna che ottanta anni fa accolsero gli sfollati di Cagliari in fuga dai bombardamenti che nel 1943 rasero al suolo la città.

Nella giornata di domani Cagliari sarà la capitale del folklore e in questo contesto un ruolo importante verrà svolto dall’“Associazione Tradizioni e Folklore Santa Giuliana” di Serbariu, che rappresenterà la città di Carbonia alla 367ª processione di Sant’Efisio con un gruppo composto da ben 30 componenti che sfileranno con il tradizionale abito locale di Serbariu. Una partecipazione importante che coincide con il compimento del 40° anniversario della nascita dell’associazione di Serbariu, sorta nel 1983, che si è sempre distinta per la sua presenza nelle manifestazioni e processioni locali, regionali e nazionali.