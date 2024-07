Sigfrido Ranucci chiude la programmazione del mese di luglio del XIII Festival Culturale LiberEvento con tre appuntamenti.

«Un’edizione senza precedenti – afferma Maura Porru, presidente dell’associazione e project manager del festival – frutto di tanto impegno e costanza. Ma è tanta anche la soddisfazione: la crescita esponenziale di Liberevento è evidente e i numeri parlano chiaro. La manifestazione si conferma anche quest’anno punto di riferimento per la promozione letteraria e, al contempo, per la valorizzazione turistica del nostro territorio: grazie al suo carattere diffuso ed itinerante, e alla sua offerta culturale, non solo ricca, ma varia ed articolata, si è rivelata, ancora un volta, capace di incontrare i gusti letterari di tutti, accompagnando il pubblico alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e, talvolta poco conosciuti, del nostro territorio. L’apprezzamento e l’ampia partecipazione, oltre al sostegno sempre più forte degli sponsor, dimostrano che stiamo andando nella giusta direzione.»

Il comune di Narcao domenica 28 luglio alle 21.30 nella piazza Europa ospiterà il giornalista, autore e conduttore televisivo per la presentazione delle sue ultime novità editoriali: “La scelta” (Bompiani 2024) e il “Patto” (Chiarelettere 2023). Per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconterà sé stesso e il suo lavoro. Non solo, si parlerà anche della trattativa tra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Sara Vigorita. L’evento, inizialmente previsto nell’antico Villaggio Minerario di Rosas è stato spostato in piazza Europa (vicino al municipio) per garantire la più ampia ed ordinata partecipazione del pubblico.

Sigfrido Ranucci replicherà la presentazione, il giorno dopo al Chiostro di San Francesco ad Iglesias, a partire dalle ore 21.30, in dialogo con Alessandro Masala (alias SHY, fondatore di Breaking Italy), mentre il 30 luglio incontrerà il pubblico a Portoscuso, ospite alla Tonnara Su Pranu.

Sempre presso la straordinaria cornice della Tonnara Su Pranu, il 28 luglio, a partire dalle ore 22.00, si terrà il consueto concerto del Circolo Bandistico “Ennio Porrino”.