Il 26 agosto cala il sipario sulla XIII edizione del Festival Culturale LiberEvento, al Nuraghe Seruci di Gonnesa, con l’autrice Licia Troisi

Il 26 agosto, alle 21.30, cala il sipario sulla XIII edizione del Festival Culturale LiberEvento, al Nuraghe Seruci di Gonnesa, con l’autrice Licia Troisi, che parlerà in dialogo con lo scrittore Giovanni Fiabane del libro “La Luce delle stelle” (Marsilio 2024).

«È stata un’edizione del Festival Culturale LiberEvento straordinaria, non solo per il numero di appuntamenti e di ospiti proposti, ma soprattutto per la partecipazione e per l’entusiasmo mostrato dal folto pubblico che ci ha seguiti da inizio luglio fino ad ora: un lungo e stimolante viaggio nel mondo del libro e della cultura, in costante sinergia con la promozione del territorio del Sulcis Iglesiente», ha detto Maura Porru, project manager del festival.

«La strada della divulgazione culturale, che abbiamo scelto con convinzione e dedizione, non è certo in discesa: ci porta ad affrontare ogni giorno grandi sfide ed assumerci enormi responsabilità. Tuttavia, i risultati rivelano chiaramente che stiamo andando nella giusta direzione. La varietà dei temi proposti, le sinergie create, il calibro degli ospiti, ma anche il fascino dei tanti scenari scelti per Liberevento 2024, sono state le carte vincenti di questa edizione dedicata al tema “Confini”, che ha proposto tanti momenti di dialogo, riflessione, approfondimento e scambio reciproco, di cui tanto abbiamo bisogno. Per questo la grande macchina di LiberEvento è già al lavoro per la prossima edizione del festival», ha concluso Maura Porru.