Primo test precampionato ieri a Villacidro, tra il Carbonia di Diego Mingioni e la Villacidrese di Renato Incani

Primo test precampionato ieri a Villacidro, nel rinnovato impianto comunale, tra il Carbonia di Diego Mingioni e la Villacidrese di Renato Incani. La squadra biancoblù s’è presentata in campo reduce da 23 giorni di preparazione, mentre quella giallo celeste ha iniziato gli allenamenti all’inizio della settimana.

Da entrambe le squadre sono emerse interessanti indicazioni, in vista dei rispettivi campionato di Eccellenza e Promozione regionale. La partita è stata giocata sulla distanza di tre tempi di trenta minuti ciascuno. Nelle battute iniziali è stata la Villacidrese a sbloccare il risultato con il neo bomber sempreverde Mauro Ragatzu, classe 1982, giunto nei giorni scorsi a rinforzare la squadra campidanese reduce dai 45 goal realizzati con la Kosmoto Monastir tra campionato di Promozione e Coppa Italia, entrambe vinte dalla squadra allenata da Marcello Angheleddu.

Il Carbonia ha continuato a tessere la tela del gioco proposto da Diego Mingioni e dopo alcuni tentativi non concretizzati, ha ristabilito la parità allo scadere della prima mezz’ora di gioco, con un goal di Nicolas Ricci, a conclusione di una bella azione manovrata.

Nella seconda frazione di mezz’ora è emerso più chiaramente il differente livello di preparazione, oltreché tecnico, considerata la differente categoria, Mauro Ragatzu ha lasciato il campo e s’è dedicato a ripetuti giri di campo con due compagni (il nuovo portiere Fabio Toro non è sceso in campo) ed è stato il Carbonia a mantenere stabilmente il pallino del gioco, andando ripetutamente vicino al goal, soprattutto con Nicolas Ricci, Christian Mancini e Wellinton Caverzan, tre dei volti nuovi della squadra. La seconda frazione di gioco non ha registrato goal, mentre i due goal che hanno segnato il risultato finale di 3 a 1, arrivati nella terza frazione, nella quale i due tecnici hanno effettuato numerosi cambi, portano la firma di Lorenzo Sartini, rientrato al Carbonia dopo una stagione vissuta nel Cortoghiana in Prima Categoria, autore di una doppietta, prima con una deviazione sotto porta su assist di Nicolas Ricci, poi con una girata di testa imparabile su cross di Lorenzo Isaia.

La squadra di Diego Mingioni, dopo la giornata di riposo odierna, riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio secondo test amichevole a Villamassargia, con la squadra di Alessandro Perra, che prepara l’esordio in Promozione regionale.

Domenica 1 settembre scatterà la Coppa Italia, sia in Eccellenza sia in Promozione. Il Carbonia giocherà in casa l’andata degli ottavi di finale con l’Iglesias; la Villacidrese giocherà l’andata dei sedicesimi a Guspini, il Villamassargia a Uta.

Fabio Toiro