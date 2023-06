Giovedì 15 giugno, presso il Parco Urbano di Cannas di Sotto (Carbonia), verrà presentato il libro di Rossella Faa “La via delle interferenze”

Il Consorzio Sistema Culturale Sardegna sta organizzando per giovedì 15 giugno, alle ore 20.00, presso il Parco Urbano di Cannas di Sotto, la presentazione del primo racconto dell’artista Rossella Faa, dal titolo “La via delle interferenze”. La moderatrice sarà Damiana Culeddu, Psicologa del Lavoro e personaggio del racconto. Alla fine della serata, mentre l’artista canterà alcune delle sue canzoni, sarà possibile gustare un piccolo aperitivo con calice di vino sotto le stelle e, per chi volesse, acquistare il libro e farlo autografare dall’autrice. E’ gradita la prenotazione chiamando i numeri 07811867304 – 3458886058 (anche whatsapp) o via mail all’indirizzo museicarbonia@gmail.com .