Lunedì 19 giugno due iniziative del Pd a Portoscuso e Carbonia con Antonio Misiani

Lunedì 19 giugno la Federazione Provinciale del Partito Democratico del Sulcis Iglesiente sarà impegnata in una giornata di incontri e di dibattito riguardanti alcuni temi centrali per il territorio e per la Sardegna. Alle 11.00 la sala ex Alcoa, in via F.lli Fois, a Portoscuso, incontro con il segretario regionale Piero Comandini, il responsabile delle tematiche sullo Sviluppo economico, Finanze e imprese della Segreteria Nazionale del PD Antonio Misiani, con le RSU delle realtà industriali di Portovesme e di Nuraxi Figus. Sarà un’occasione per acquisire tutti gli elementi necessari ad un’aggiornata analisi delle vertenze in corso e della situazione industriale nel territorio.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso la Sala “ASTARTE” deella Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, assemblea pubblica su “PNRR e JTF – opportunità, proposte e criticità per una straordinaria occasione di sviluppo e crescita del Sulcis Iglesiente”.

Il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e il “ Fondo della Giusta Transizione Energetica” rappresentano un’occasione unica che, anche nel Sulcis Iglesiente, pongono una grande sfida finalizzata a cogliere tutte le opportinità derivanti da queste risorse. Si devono quindi definire proposte e progetti all’interno di una visione unitaria del territorio, superando criticità e ritardi inammissibili. Verrà fatto il punto sul percorso in atto insieme a sindaci, amministratori e dirigenti politici impegnati in queste tematiche. Concluderanno il dibattito Piero Comandini e Antonio Misiani.

Con questa iniziativa il Partito democratico avvia nel Sulcis Iglesiente una fase di iniziative tematiche finalizzate alla definizione di un aggiornato e nuovo programma di sviluppo del territorio, che sia utile al confronto fra le forze politiche e sociali e ad un rilancio organizzativo del Partito democratico.