L’acqua per la produzione di idrogeno verde: opportunità o limite? Seminario online, venerdì 14 luglio

Venerdì 14 luglio, a partire dalle ore 10.00, si terrà il seminario divulgativo organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, dal titolo “”L’acqua per la produzione di idrogeno verde: opportunità o limite?“.

Il webinar cercherà di approfondire l’impatto della generazione di idrogeno verde per elettrolisi sui consumi di acqua e di individuare nuove possibili soluzioni tecnologiche per il risparmio dell’acqua pura.

Dall’acqua, infatti, si ricava per elettrolisi l’idrogeno verde, protagonista delle strategie di decarbonizzazione a livello mondiale. La variabilità nella disponibilità di questa risorsa, aggravata dal cambiamento climatico, sta spingendo la ricerca sull’impiego di fonti idriche non tradizionali per alimentare la produzione di idrogeno dall’acqua che avrà futura diffusione su larga scala.

All’evento, introdotto e moderato da Marialaura Lucariello, ricercatrice della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, interverranno Natalia Pierozzi (Rina spa), Giulia Sporchia (Cannon Artes, spa) e Alberto Bucci (Jolt Solutions), che parleranno delle loro esperienze sull’impiego dell’acqua per la produzione di idrogeno e presenteranno alcune soluzioni tecnologiche innovative per il trattamento dell’acqua destinata all’elettrolisi.

A seguire, sarà presentata la videointervista a Vittorio Tola dell’Università di Cagliari, dedicata al progetto Prometh2eus, sull’elettrolisi dell’acqua di mare per la produzione di idrogeno su larga scala. Chiuderanno l’incontro le videointerviste ai rappresentanti di alcune imprese che operano nel settore della produzione di idrogeno verde (Erredue Gas, IMI Remosa, H2D Energy e Chimica Assemini).