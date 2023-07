Metalmeccanici allo sciopero del 31, senza lavoratori “comandati”!

«Solo un’azienda ha raggiunto un accordo con la propria Rsu sui lavoratori “comandati”, per lo sciopero di 24 ore previsto il 31 luglio. La proclamazione di sciopero è stata comunicata in tempo reale alle aziende metalmeccaniche, che però evidentemente o non si rendono conto della gravissima situazione, o hanno la convinzione di poter mettere in campo qualsiasi azione nei confronti dei lavoratori, viste le difficoltà del momento.»

Lo si legge in una nota delle segreterie territoriali FIOM-FSM-UILM Sardegna Sud Occidentale e Sulcis Iglesiente.

«FIOM, FSM e UILM non accetteranno passivamente questo comportamento e dichiarano che questa mancata comunicazione ha un solo significato: tutti le lavoratrici ed i lavoratori sono liberi di scioperare, in quanto le aziende, ad eccezione di una, non hanno fatto nessun tipo di confronto con le Rsu o la categoria di appartenenza, per stabilire eventuali ingressi utili in stabilimento – si legge ancora nella nota -. Addirittura, in certi casi hanno ritenuto sufficiente, comunicare solo ad una parte delle Rsu, con il chiaro intento di dividere il fronte sindacale. Le Segreterie dei metalmeccanici, confermano la totale adesione allo sciopero e invitano lavoratrici e lavoratori alla massima partecipazione allo sciopero, perché l’adesione allo sciopero è importante quanto la presenza ai picchetti, per un segnale importante che si deve dare sia alla committente Glencore che al governo nazionale e regionale, per la soluzione della vertenza. Non mancate!»