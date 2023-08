Questa sera, a Pula, The Soultrend Orchestra in concerto, alle 21.30, in Piazza del Popolo

Terzo e ultimo appuntamento con il trittico di concerti proposti a Pula dalla cooperativa FPJ – Forma e Poesia nel Jazz in sodalizio con il Bflat e con il contributo del Comune della cittadina costiera del Sud Sardegna (Assessorato Turismo e Spettacolo). Dopo Tony Momrelle, protagonista due settimana fa, e Dirotta su Cuba, di scena la sera di Ferragosto, oggi tiene banco in piazza del Popolo, con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito, The Soultrend Orchestra: un progetto nato dal produttore, autore e arrangiatore Nerio “Papik” Poggi (al suo attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali come Mario Biondi, Matt Bianco, Sarah Jane Morris, Wendy D Lewis e Tom Gaebel, tra gli altri) e dal produttore e compositore Luigi Di Paola, con cui collabora da oltre vent’anni.

“84 King Street”, l’album del 2017 della Soultrend Orchestra, con diciassette brani e due cover, si ispira principalmente alla disco dance degli anni ’70-’80, con riferimenti come Nile Rodgers e i suoi Chic, Kool and the Gang, Earth Wind & Fire. Pubblicato l’anno scorso, “Live for funk” strizza invece l’occhio al funk jazz americano degli anni ’70 (Donald Byrd, Roy Ayers) e al moderno nu soul inglese, con pezzi originali e cover del mondo disco funk come “Get Down Saturday Night” di Oliver Cheatham, “Outstanding” di The Gap Band e “Act Like You Know” della Fat Larry’s Band.

Con Nerio Poggi alle tastiere, The Soultrend Orchestra salirà sul palco di Pula con un organico che schiera Fabio Tullio al sax, Mario Caporilli alla tromba, Massimo Satta alla chitarra, Peter De Girolamo al basso, Adamo De Santis alla batteria e le voci di Alan Scaffardi, Nadia Straccia e Anna Fondi.