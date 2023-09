Quarta serata, a Sant’Anna Arresi, al 38° Festival “AI Confini tra Sardegna e Jazz”

Alle 21.00 si alza il sipario, a Sant’Anna Arresi, per la quarta serata, del 38° Festival “Ai Confinio tra Sardegna e Jazz”.

Gabriele Mitelli alle 21.00 propone il solo “The World Behind the Skinnon”, un lavoro di difficile definizione, a cavallo tra concerto e performance: si tratta di

occupare uno spazio fisico ed emotivo, nel tentativo di ricreare la propria intimità e raccontare la propria storia tramite il suono, il rumore, cercando di ritrovare il proprio essere nel contatto diretto con le persone, i muri e tutto ciò che è intorno.

Il set centrale, alle 21,30, è affidato a ARsE – Andrea Ruggeri Small Ensemble “Musiche Invisibili”, con Andrea Ruggeri (batteria, live electronics, composizione), Elsa Martin (voce, live electronics), Simone Soro (violino, elettronica) e Elia Casu (chitarra elettrica, live electronics). Andrea Ruggeri è un attivo ricercatore e sperimentatore in ambito jazz, libera improvvisazione e world music, in solo e in ensemble. Dal 2014 è leader dell’ARE – Andrea Ruggeri Ensemble, che vede coinvolti, in diversi progetti e formazioni, tredici musicisti tra Sardegna, Calabria, Basilicata, Val d’Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli. A fine 2022, proprio con l’ARE al completo, pubblica il cd “Musiche Invisibili” dedicato e ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino, nel cinquantenario della pubblicazione del romanzo.

Alle 22.00, è il turno di Pipeline 8, progetto che nasce da subito come ensemble mobile interamente dedicato alla musica di Steve Lacy.

Sul palco insieme a Giancarlo Nino Locatelli (clarinetto, carillon, campane), Gabriele Mitelli (pocket trumpet, cornetta, genis, elettronica), Sebi Tramontana (trombone), Alberto Braida (piano, moog), Paolo Gaiba Riva (elettronica, clarinetto alto, carillon), Luca Tilli (violoncello), Andrea Grossi (contrabbasso) e Cristiano Calcagnile (batteria, percussioni).