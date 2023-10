Guardia Costiera: cambio al Comando della delegazione di spiaggia di Calasetta

Il primo luogotenente Np Gianluca Rivano lascia il Comando del porto di Calasetta e di titolare della delegazione per andare a prestare servizio presso l’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte.

Il bilancio relativo all’impegno profuso dai tre uomini della Guardia costiera calasettana è positivo e va, dai controlli sulla filiera della pesca e ambientali per arrivare all’attività esercitata costantemente in ambito portuale per garantire la sicurezza di passeggeri in arrivo e partenza con le navi traghetto dalla vicina isola di San Pietro senza tralasciare le attività di controllo sul grande flusso diportistico che in particolar modo nel periodo estivo si riversa in questo piccolo approdo.

Il Comandante uscente, nel suo breve discorso ha ringraziato il direttore marittimo di Cagliari, il Capo del Circondario marittimo di Sant’Antioco ed il personale tutto, i suoi diretti collaboratori, l’Amministrazione comunale di Calasetta, il comandante e tutto il personale della stazione dei carabinieri di Calasetta, il gruppo ormeggiatori e gli operatori portuali tutti. Ha ricordato che sono stati cinque anni intensi nei quali si è principalmente lavorato per migliorare l’organizzazione, la sicurezza degli accosti e la viabilità portuale senza dimenticare l’organizzazione, in termini di viabilità ed accosti dovuta, ai grossi lavori portati a termine nell’ambito del porticciolo turistico da parte del comune di Calasetta prima e della Regione Sardegna nella diga di maestrale dopo.

Un caloroso augurio di buon lavoro lo ha rivolto al suo sostituto, 2° Capo aiutante Np Massimiliano Camba, originario di Cagliari, proveniente dalla stessa Capitaneria di porto, che dal prossimo lunedì 23 ottobre assumerà l’incarico di comandante del porto e titolare della delegazione di spiaggia di Calasetta.