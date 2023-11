Daniela Garau (Gruppo misto): «Riportiamo a Carbonia il reparto di Ginecologia e Ostetricia»

«Questa sera, al momento della discussione e votazione della mozione presentata per chiedere il trasferimento al Sirai del reparto di Ginecologia e Ostetricia, come previsto da una nota del Ministero della Salute del 2017, a tutt’oggi ignorata, è mancato il numero legale. Aula consiliare semi vuota.»

«Quanto accaduto in Consiglio comunale denota il totale disinteresse e la scarsa considerazione che si hanno per le sorti della nostra città e la qualità di vita dei nostri concittadini – aggiunge Daniela Garau -. Delusione, senso di impotenza e una sola domanda: perché? La stessa domanda che feci quando nel 2016 in conferenza socio sanitaria, 20 comuni su 23 del Sulcis Iglesiente votarono per il trasferimento del reparto ad Iglesias – conclude Daniela Garau -. Salvo poi, scendere in piazza per reclamare una Sanità migliore.»