Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato all’unanimità la mozione sui servizi sanitari presentata dalla consigliera Daniela Garau

Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato all’unanimità la mozione sui servizi sanitari presentata dalla consigliera del gruppo Misto Daniela Garau.

«Era il 2016 quando l’ospedale Sirai, ma soprattutto, i cittadini del Sulcis Iglesiente, vennero privati del reparto di Ginecologia e Ostetricia, nel frattempo trasferito ad Iglesias, per una scelta ottusa che la classe politica del territorio ebbe modo di avallare in conferenza socio sanitaria – scrive in una nota Daniela Garau -. Sin dal 2017, però, una nota del Ministero della Salute, impegnava gli organi competenti a programmare la piena operatività e il ritrasferimento di quel reparto presso l’ospedale Sirai, stabilimento Dea di 1° livello, deputato all’emergenza e urgenza. Quella nota è rimasta, sino ad oggi, “lettera morta”.»