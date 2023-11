Mercoledì 29 novembre i tecnici di Abbanoa eseguiranno la manutenzione straordinaria della condotta adduttrice a Is Lionis, al servizio di San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte

Mercoledì 29 novembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice in località Is Lionis al servizio di San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte.

Durante i lavori sarà necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto: l’erogazione all’utenza nei centri interessati sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi d’accumulo a accezione delle utenze servite direttamente dall’acquedotto dove mancherà l’acqua fino alla conclusione dei lavori nel pomeriggio: le frazioni Is Urigus, Is Cordeddas, Is Melonis, Is Puesceddus, Is Massaius, Is Scarteddus, Is Collus, Is Imperas, Is Putzus, Is Pes e Funtanona in territorio di San Giovanni Suergiu, la frazione Is Loddus e l’area portuale di Sant’Antioco.

Al riavvio dell’acquedotto potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, che saranno contrastati dalle squadre di Abbanoa con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti di rete eventualmente interessati. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.