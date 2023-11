La Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara aderisce al programma Carta Giovani Sardegna. Carta Giovani Sardegna è un progetto promosso e gestito da Eurodesk Italy con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, in accordo con l’Associazione Europea delle Carte Giovani (EYCA). EYCA è un’associazione non governativa senza fini di lucro composta da 40 organizzazioni che rilasciano la Carta Europea a circa 8 milioni di giovani in 38 Paesi europei.

Le reti europee Eurodesk ed EYCA sono tra le più importanti organizzazioni europee attive nel settore delle politiche in favore della gioventù. Eurodesk è una delle reti ufficiali di informazione e orientamento dell’Unione europea; in particolare, è la struttura della Commissione europea a supporto dei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà con il compito di promuovere, informare e orientare i giovani (e chi opera con/per loro) sulle opportunità europee di mobilità per l’apprendimento.

La Fondazione si impegna affinché i giovani aventi un’età compresa tra i 14 e i 30 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale possessori della Carta Giovani Sardegna o residenti nel territorio nazionale e nei Paesi europei possessori della Carta Giovani del circuito Eyca, possano fruire dello sconto/agevolazione presente nella scheda:

• Pernottamento presso le nostre strutture ricettive “Posadas” : € 15,00 (anziché 20,00€ = 25% di sconto)

• Costo della credenziale : € 3,00 (anziché 5,00€ = 40% di sconto)

• Costo della guida + credenziale : € 19,00 (anziché 24,00€ = 20% di sconto)

La fruizione degli sconti avviene a seguito dell’esibizione della carta personale identificativa, riconoscibile dal logo European Youth Card Association, tramite l’apposita applicazione European Youth Card.