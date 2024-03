Il Cammino minerario di Santa Barbara venerdì 29 marzo, alle 20.15, su Rai3, nel programma di Rai Cultura “Generazione Bellezza” di Emilio Casalini

Venerdì 29 marzo, alle 20.15, su Rai3 nuovo appuntamento con “Generazione Bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini.

Il lavoro in miniera, un mestiere durissimo e di sacrifici estremi per generazioni di sardi.

Fino a quando il mondo è cambiato e un visionario, Giampiero Pinna, ha pensato che quelle miniere fosse giunto il momento di raccontarle, creando un Parco geominerario e un Cammino che attraversasse un territorio meraviglioso e la memoria di un popolo.

Un percorso a piedi e in bici che sta cambiando la narrazione e la percezione del Sud della Sardegna, dove la memoria, l’accoglienza e la natura diventano il motivo per venire, tornare e restare.

Nella foto di copertina Giampiero Pinna, creatore del Cammino Minerario di Santa Barbara