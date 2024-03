Carbonia: le prove di idoneità relative ai Cantieri LavoRAS 2023 si svolgeranno nelle date dell’8 e 9 aprile 2024

Le prove di idoneità relative ai Cantieri LavoRAS 2023 si svolgeranno nelle date dell’8 e 9 aprile 2024 secondo gli orari e le sedi indicate nel link allegato:

Sono previste le seguenti assunzioni:

• n. 10 lavoratori come operaio qualificato-operatore alla motosega;

• n. 12 lavoratori come addetto alla manutenzione del verde;

• n. 2 lavoratori con qualifica di geometra.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità, nelle sedi indicate.

I candidati alla selezione per operaio qualificato-operatore motosega dovranno presentare idonea abilitazione uso motosega.

Si precisa che i lavoratori convocati sono quelli inseriti nelle graduatorie ASPAL secondo l’ordine delle stesse e sono convocati in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, come previsto dalla legge regionale 11/1988 e ss.mm

I lavoratori che senza giustificato motivo non si presenteranno alle prove di idoneità saranno cancellati dalla graduatoria, in quanto la mancata presentazione equivale a rinuncia.