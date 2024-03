Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà venerdì 5 aprile

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro Polifunzionale, in Piazza Roma, per venerdì 5 aprile, alle ore 14,30, in prima convocazione ed eventualmente alle ore 15,30, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 – Approvazione variazione dell’allegato ad oggetto: Programma triennale delle Opere pubbliche 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 5 del 15.01.2024.