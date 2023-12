Al via il progetto su “Bullismo e salute mentale in età scolare” promosso dal comune di Gonnesa

Il comune di Gonnesa, nell’ambito del progetto “Bullismo e salute mentale in età scolare: percorsi di rete per la prevenzione”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, ha dato avvio a un programma di attività finalizzato a contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, sempre più diffuso sul territorio. Il progetto prevede incontri informativi, percorsi facilitati e l’attivazione di uno “Spazio d’ascolto” ed accoglienza rivolto a studenti e studentesse che sentono l’esigenza di avere un confronto rispetto a casi di bullismo vissuti direttamente o indirettamente.

La creazione dello spazio d’ascolto, attivo dal mese di dicembre, è stata possibile grazie alla collaborazione delI’Istituto Comprensivo “Angius” che, oltre a mettere a disposizione un’area dedicata presso la Scuola Secondaria di Gonnesa di via Dettori, ha preso parte all’azione di coinvolgimento e di informazione alle famiglie. Disponibile tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00, lo spazio d’ascolto è gestito da una psicologa e psicoterapeuta esperta che sarà a disposizione durante tutto l’anno scolastico per ascoltare le esigenze di studenti e studentesse, docenti e genitori: uno degli aspetti sostanziali del programma, infatti, è il consolidamento della collaborazione scuola-famiglia, in un’ottica di miglioramento delle comunicazioni e di condivisione degli interventi.

Gli incontri informativi e facilitati sono stati programmati nei mesi tra gennaio e aprile del 2024 e rappresenteranno un’importante occasione di dialogo e confronto alla presenza di esperti come Luca Pisano, psicologo e direttore scientifico dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna.

Dare un sostegno concreto in caso di atti di bullismo, diretti o indiretti, è l’obiettivo principale del progetto, che punta ad assicurare la presenza di una rete di sostegno di riferimento per giovani, genitori e docenti.