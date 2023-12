Carbonia riavrà la sua piscina. Il Comune s’è aggiudicato un nuovo bando da 700.000 euro, ora sono disponibili 1,3 milioni per il rilancio della struttura

Il comune di Carbonia s’è aggiudicato 700.000 euro con la partecipazione al bando ministeriale “sport e periferie”, che si sommano ai 400.000 euro del bando incompiute – ottenuti con lo scorrimento delle graduatorie nell’ultima variazione di bilancio recentemente approvata dal Consiglio regionale, e i 200.000 euro di cofinanziamento comunale, per un totale di 1.300.000 euro ora a disposizione per organizzare la riapertura della piscina di via delle Cernitrici.

Dalla chiusura dell’impianto nel 2022, in conseguenza del contenzioso avviato col precedente gestore, le diseconomie generate nella gestione ordinaria dalle criticità accumulatesi nella struttura ma anche da altri fattori esogeni, l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di iniziative programmatorie per il reperimento negli ambiti regionale e nazionale di finanziamenti per arrivare a un totale revamping dell’impianto al fine di rendere la sua gestione competitiva e concorrenziale per ogni potenziale soggetto interessato.

«A dispetto di ogni passata polemica, oggi si dimostra la serietà del nostro lavoro – dice il sindaco Pietro Morittu -. Le Amministrazioni responsabili si esprimono con i fatti e oggi, con questi ulteriori finanziamenti, poniamo le basi per un rilancio totale della piscina. Contestualmente ai lavori di riqualificazione degli impianti, conclude, avvieremo le procedure per l’individuazione degli eventuali soggetti che si dovranno far carico di gestire la struttura. Stavolta, grazie all’efficientamento della stessa, in maniera efficace e concorrenziale.»

«Appena ricevuta la notizia di questo nuovo, importante finanziamento, che si aggiunge ai numerosi già ottenuti in poco più di due anni di Amministrazione per la riqualificazione e modernizzazione del patrimonio pubblico cittadino – afferma l’assessore dei Lavori pubblici Manolo Mureddu -, sebbene prossimi al Natale, abbiamo immediatamente convocato un vertice interassessoriale e con l’apparato tecnico del Comune per ragionare sulle azioni che ci permetteranno nei prossimi mesi una veloce ed efficace spendita del 1.300.000 euro disponibile per il revamping degli impianti.»

«Quello odierno è un giorno storico per lo sport cittadino – conclude l’assessora dello Sport Giorgia Meli -. Il tanto auspicato risultato di riaprire la piscina dopo mesi di attesa, spesso conditi da polemiche ingiuste, è davvero alla portata di mano. Oggi arriva un premio all’impegno profuso dalla nostra Amministrazione per rendere merito a una disciplina importantissima per l’intera comunità locale di sportivi e appassionati, nonché per tutti coloro, e non sono pochi, che tramite le attività in piscina curano le proprie patologie.»