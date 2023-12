Christian Solinas: «Soddisfazione per lo sblocco della Garanzia Sace per la Sider Alloys»

«Siamo soddisfatti per lo sblocco della garanzia Sace che consentirà di completare il revamping dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme. Una boccata d’ossigeno che aspettavamo da tempo e che proietta il territorio del Sulcis, uno dei nostri principali poli industriali, come protagonista di un futuro sempre più orientato alla transizione verde.»

Lo afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo la notizia dello sblocco della garanzia per circa l’80% del finanziamento da richiedere alle banche per completare il revamping dello stabilimento di Portovesme. Attualmente la fabbrica si trova in una fase di mantenimento.

«Con le tempistiche prospettate dallo sblocco della garanzia – conclude il presidente della Regione – già alla fine del 2024 la fabbrica potrebbe vedere un riavvio della produttività consistente. Questo consentirà non solo un rilancio del sito industriale ma soprattutto un sollievo per tutti i lavoratori diretti e dell’indotto che attualmente si trovano in stato di Cig in deroga e che speriamo possano riprendere al più presto la propria occupazione.»

«Un risultato frutto dell’attenzione costante alla vertenza e del lavoro congiunto tra Regione e Ministero, e che è stato possibile grazie alla proroga degli investimenti al 2026 concessa anche dall’assessorato dell’Industria – dice l’assessore dell’Industria, Anita Pili -. Questo consentirà alla proprietà di terminare la ristrutturazione generale ancora in corso, al fine di garantire la ripartenza a pieno ritmo delle attività.»