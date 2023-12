Il comune di Carbonia comunica l’avvenuto pagamento Reis e lo stato di avanzamento delle pratiche per le indennità fibromialgia

A causa dell’attacco hacker che ha colpito per diversi giorni il sistema informatico di centinaia di Comuni d’Italia, tra cui il comune di Carbonia, l’Amministrazione della città mineraria comunica che occorrerà attendere il ripristino dell’attivazione della sezione “Servizi on line” prima di poter caricare la documentazione relativa alla legge 162/1998. I cittadini son o invitare di evitare di consegnare la documentazione a mano e di attendere la riattivazione del servizio on line, che ci si augura possa avvenire in tempi brevissimi. In ogni caso, a prescindere dai tempi di caricamento delle pratiche, non si verificherà alcun ritardo nella liquidazione dei contributi.

Sono stati già trasmessi al Tesoriere i mandati di pagamento per la liquidazione dei contributi Reis (Reddito di inclusione sociale) e che gli uffici dei Servizi sociali stanno lavorando alacremente al fine di fare tutto quanto è possibile per accelerare l’evasione delle pratiche e il conseguente accredito dell’indennità relativa alla fibromialgia e ai contributi legati al progetto “Ritornare a casa”, con l’auspicio che tali sussidi possano essere liquidati quanto prima.