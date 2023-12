Il Mercato civico di Carbonia resterà aperto eccezionalmente nelle mattine di domenica 24 e domenica 31 dicembre

In vista della prevedibile corsa agli ultimi acquisti per il cenone di Natale e per quello di Capodanno, il Mercato civico di Carbonia sarà aperto eccezionalmente nelle mattinate di domenica 24 e domenica 31 dicembre. Si tratta di una buona occasione per i cittadini per acquisire prodotti freschi e di qualità, a prezzi convenienti, in una struttura, quella del Mercato Civico, che rappresenta da sempre il cuore del commercio del centro cittadino.