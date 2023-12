Disponibile fino al 5 gennaio nell’ufficio postale di Serra Perdosa, a Iglesias, la cartolina dedicata alle festività

Anche a Iglesias Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina filatelica “L’Albero di Natale e le sue Stelle”, che sarà in distribuzione fino al 5 gennaio 2024 nell’ufficio postale con sportello filatelico di Serra Perdosa (Iglesias Centro) oltre che nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale.

Nella sede, inoltre, sarà possibile chiedere anche l’annullo speciale rettangolare dedicato.

Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale, un’occasione per sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.