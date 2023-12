Il 18 dicembre, 85° anniversario dell’inaugurazione di Carbonia, verranno premiati gli studenti più meritevoli della città

Sarà una mattinata emozionante per ragazzi, ragazze, docenti, genitori e parenti che lunedì 18 dicembre 2023, in occasione dell’85° anniversario della città di Carbonia, parteciperanno alle ore 10.00, presso la sala convegni della biblioteca comunale in viale Arsia, alla cerimonia di premiazione delle studentesse e degli studenti residenti a Carbonia che nell’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti per aver conseguito i massimi risultati all’esame di licenza media e all’esame di maturità.

«L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale che crede convintamente nel valore dell’educazione e della formazione unitamente all’impegno e allo spirito di applicazione e dedizione dei ragazzi e delle ragazze, insieme ai loro insegnanti», ha detto l’assessora della Pubblica Istruzione Antonietta Melas -. Ci sembra opportuno e doveroso dare un piccolo ma tangibile riconoscimento ai tanti ragazzi e ragazze della nostra città che, con gli ottimi risultati raggiunti nell’anno scolastico 2022-2023, confermano quanto la città di Carbonia sia una fucina di talenti nel settore dello studio e dell’istruzione.»