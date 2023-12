La sala convegni del comune di Nuxis ospiterà giovedì 14 dicembre un incontro partenariale sul programma nazionale JTF 2021/2027

A seguito della delibera della Giunta regionale n. 32/21 del 06.10.2023, il Centro Regionale di programmazione ha assunto il ruolo di organismo intermedio nell’ambito del Programma Nazionale JTF 2021-2027 – Piano territoriale Sulcis. L’organismo intermedio, in qualità di responsabile della gestione degli interventi finanziati dal Programma, ha il compito di rendere disponibili ai beneficiari informazioni utili all’attuazione delle operazioni: a tale proposito, è stata convocata una riunione presso la sala convegni del comune di Nuxis, in via Indipendenza, per giovedì 14 dicembre, alle ore 11.00. All’ordine del giorno figurano lo stato di avanzamento del Programma, la presentazione del calendario di inviti ed il confronto con i partecipanti.

Sono stati convocati i seguenti soggetti: i sindaci dei Comuni del Sulcis Iglesiente (Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio), l’amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni del Sulcis, il Consorzio Industriale del Sulcis Iglesiente, il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, la Sotacarbo Spa, la Carbosulcis SpA, l’IGEA SpA, CGIL, CISL e UIL provinciali, l’UGL provinciale, la Confindustria della Sardegna Meridionale, Confcooperative Sardegna, la CNA del Sulcis Iglesiente, la CONFAPI Sardegna, la CONFARTIGIANATO Sardegna, l’ANCE della Sardegna Meridionale.