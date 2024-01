Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale: indicazioni per stranieri e cittadini comunitari

Con la nota n. 13880 del 25.05.2023 “Contributi versati dagli stranieri e dai cittadini comunitari per l’iscrizione volontaria al SSR ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 286/98, integrato dal decreto legge n. 160/2008“, la Asl Sulcis comunica che, ai sensi dell’art.1, commi 240 e 241, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 01.01.2024, i versamenti dei contributi per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario regionale, SSR, devono essere eseguiti in favore della Regione Autonoma della Sardegna, utilizzando esclusivamente il modello F24, indicando:

• come codice tributo il numero 8846;

• come codice regione 15;

• come anno di riferimento l’anno di iscrizione al servizio sanitario regionale (per l’anno in corso 2024).