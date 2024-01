Just Transition Fund, un’opportunità per rilanciare il Sulcis Iglesiente

Istituzioni e imprenditori a confronto questo pomeriggio presso la Grande Miniera di Serbariu per il meritorio incontro promosso da Confapi Sardegna

(Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Sardegna), Confartigianato Imprese Sud Sardegna e Coldiretti sul Just Transition Fund, il Fondo per la transizione giusta, che prevede 367 milioni di euro destinati al Sulcis Iglesiente.

«Uno strumento decisivo per rilanciare il Sulcis Iglesiente, stimolando la diversificazione economica nei settori della green economy, dell’energia rinnovabile, dell’agricoltura, del turismo e dell’economia marina del territorio, favorendo la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione di un territorio che, dopo aver intercettato ingenti risorse del PNRR, si trova davanti a un vero e proprio turning point, un punto di svolta, un treno sul quale dobbiamo cercare di salire con il kit di strumenti necessari per affrontare la sfida del JTF. Per questo motivo ringraziamo i promotori dell’incontro, tutti gli stakeholders e precipuamente il Centro Regionale di Programmazione, soggetto deputato a strutturare i bandi di accesso alle risorse», ha dichiarato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu nel suo intervento.

«Incontri come questi sono un’occasione rilevante per fare rete tra istituzioni, imprenditori ed associazioni, per creare sinergie, rafforzare il dialogo e la

collaborazione, condividendo best practice e strumenti di pianificazione territoriale da cui tutto il territorio può trarre linfa, ponendo solide basi per una sua ripartenza e strutturale valorizzazione», ha concluso il primo cittadino di Carbonia.