Le comunicazioni del comune di Carbonia sulle procedure per la legge 162/1998

Il comune di Carbonia comunica ai soggetti interessati che, a causa dell’attacco hacker che ha recentemente colpito il sistema informatico di centinaia di Comuni d’Italia, tra cui Carbonia, occorrerà attendere il ripristino dell’attivazione della sezione “Servizi on line”, prima di poter caricare la documentazione relativa alla Legge 162/1998. La cittadinanza è invitata ad evitare di consegnare la documentazione a mano e di attendere la riattivazione del servizio on line. In ogni caso, a prescindere dai tempi di caricamento delle pratiche, non si verificherà alcun ritardo nella liquidazione dei contributi.