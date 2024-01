Michele Ennas (Lega Sardegna): «400.000 euro per la riqualificazione del campo da Baseball “E. Fini” di Domusnovas»

Dopo il finanziamento di 500mila euro concesso al comune di Carbonia per i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Bacu Abis, la regione ha assegnato 400mila euro al comune di Domusnovas per la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche

del campo da Baseball “E. Fini”, su proposta del consigliere regionale della Lega Sardegna Michele Ennas.

«Si tratta di un finanziamento che consentirà di disputare le partite di Baseball sino alla serie B, quelle di Softball sino alla serie A e il campionato di Baseball per ipovedenti sino alla massima serie e a tornei di livello internazionale – spiega Michele Ennas -. Sicuramente un volano per l’economia turistica del territorio oltre il periodo estivo, in cui si concentra il flusso della maggior parte dei turisti. Soprattutto abbiamo dato la possibilità ai portatori di disabilità l’accesso anche a questa attività sportiva.»

La Giunta comunale di Domusnovas ha ringraziato l’Amministrazione regionale per la sensibilità dimostrata su questi importanti temi di inclusione sociale e l’on. Michele Ennas per aver portato l’istanza presso il Consiglio regionale.