Villasor in festa per i cent’anni di zia Esolina Matta

La comunità di Villasor ha festeggiato oggi la signora Esolina Matta che ha spento le 100 candeline.

La signora Isolina, come viene affettuosamente chiamata da tutti ha cresciuto insieme al marito 4 figli, ha 11 nipoti e 5 pronipoti. La nonnina è ancora in buona salute e con una memoria di ferro.

A festeggiarla anche il sindaco Massimo Pinna che ha dichiarato «bellissimo il saluto che mi ha fatto sull’uscio di casa sua mentre andavo via, dicendomi che ci saremmo incontrati in giro per le vie del paese».

Antonio Caria