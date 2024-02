Verrà inaugurata venerdì 23 febbraio, a Sant’Antioco, la mostra “Vertigini – Il fumetto nel caos di Alpraz”

Verrà inaugurata venerdì 23 febbraio, dalle ore 18.00 alle 21.00, presso la sede di MuseoDiffuso.exe , in piazza Padre Bruno Orrù, a Sant’Antioco, la mostra “Vertigini – Il fumetto nel caos di Alpraz”, organizzata da Ottovolante Sulcis A.P.S.

Il progetto “Vertigini” nasce per dare un nome alla forma caotica della produzione fumettistica di Alpraz. Nella realizzazione delle sue tavole non c’è una struttura: testo ed immagini si sviluppano di getto, anche nella disposizione della pagina. La finalità perseguita è quella dell’immagine poetica più che della tradizionale narrazione utilizzata nel fumetto. Questo modo di procedere si adatta alle necessità di un fare e di un pensare che navigano costantemente nell’incerto.

La mostra sarà visitabile fino al 15 marzo, durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00).

Alpraz nasce a Iglesias dove vive e lavora. Si occupa di fumetto, illustrazione ed animazione, mezzi attraverso i quali esplora le tematiche del diverso, della natura, dell’introspezione e dell’assurdo. Nel 2021 autoproduce la sua prima graphic novel “Io non sono io”. La sua ultima pubblicazione è “Vertigini” (2023), una raccolta di tavole uscite su diverse riviste di fumetto indipendenti come “Quasi” e “LÖK ZINE”.