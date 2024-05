Da venerdì 10 a domenica 12 maggio presso MuseoDiffuso.exe, a Sant’Antioco, si terrà All You Can Shoot Fest 2024

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio presso MuseoDiffuso.exe, Centro Esperienze Creative Ex Monte Granatico a Sant’Antioco in piazza Padre Bruno Orrù, si terrà All You Can Shoot Fest 2024. La seconda edizione del festival di fotografia analogica di All You Can Shoot prevede tre giornate di esposizioni, talk, presentazioni di libri, laboratori per grandi e piccini, musica e tanta fotografia!

Il festival nasce nel 2023 per diffondere e promuovere la pratica fotografica e in particolar modo quella analogica, riscoprendo così un modo lento e manuale di approcciarsi al mondo che vediamo e viviamo. L’obiettivo è quello di creare un momento di condivisione e scambio tra appassionati e curiosi della pratica fotografica e dei suoi utilizzi nella cultura visiva.

Il tema di questa edizione è “costruire memorie”: l’immagine è indissolubilmente legata alla memoria e la fotografia, in questo senso, agisce come mezzo per fissare i ricordi. Spesso pensiamo che la memoria abbia a che fare solo con il passato, essa invece ha a che fare anche con la nostra persistenza nel futuro. Vogliamo quindi essere costruttori del nostro futuro, mettendo in ordine o disordine e in movimento le molteplici immagini che lo rappresentano.

L’evento è organizzato da Ottovolante Sulcis APS in collaborazione con il comune di Sant’Antioco, all’interno del progetto MuseoDiffuso.exe.