Cisl Funzione pubblica Sulcis Iglesiente: «La questione stipendi arretrati della Coop Casa Famiglia ancora oggi, dopo anni, resta irrisolta»

«La questione stipendi arretrati della Coop Casa Famiglia ancora oggi, dopo anni, resta irrisolta. A tutt’oggi, nonostante le continue proteste del personale cadano nel vuoto inascoltate, non abbiamo data certa per lo stipendio, mentre la Direzione, nascondendosi dietro scuse sempre più precarie e mai comprovate, accompagna il tutto con il solito invito: “Se non vi sta bene, quella è la porta!”.»

La segreteria Cisl Funzione pubblica Sulcis Iglesiente interviene così sulla vertenza della Cooperativa casa Famiglia Coop Solidarietà di Domusnovas.

«Il personale, allo stremo delle forze, vuole, insieme al Sindacato, chiarezza e correttezza di rapporti, in un momento in cui oltre alle difficoltà economiche si sommano le continue pressioni psicologiche a cui viene sottoposto, come non poter visionare la turnazione mensile in tempi congrui o non avere le buste paga e non da ultimo, subire violenti scontri verbali che più volte hanno richiesto l’intervento del personale per calmare una situazione già tesa – aggiunge la segreteria Cisl Funzione pubblica Sulcis Iglesiente -. Infine, ci chiediamo: perché la gestione della Cooperativa non identifica quali sono i problemi che impediscono la regolarità dei pagamenti salariali? Perché non si confronta in modo sereno con i lavoratori e il Sindacato che li rappresenta? Perché ulteriori recenti assunzioni, se c’è difficolta ad onorare regolarmente il pagamento degli stipendi ai lavoratori già in organico?»