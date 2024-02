Cresce l’attesa per il Carnevale di Carbonia. Domenica 11 febbraio, con partenza alle ore 15.30, si svolgerà la tradizionale sfilata dei gruppi e dei carri allegorici con raduno in piazza Ciusa e un percorso che si snoderà tra via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno, con arrivo in piazza Roma e successive premiazioni e assegnazione del Trofeo Crabò. Sarà, come di consueto, un tripudio di colori, musica, animazioni per grandi e piccini, folklore, goliardia e divertimento.

L’organizzazione è a cura della Pro Loco Carbonia, in collaborazione con il Centro Italiano della Cultura del Carbone (C.I.C.C.) con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia. Per le iscrizioni alla sfilata, la cui scadenza è prevista per giovedì 8 febbraio, è possibile contattare la Pro Loco all’indirizzo email proloco.carbonia@hotmail.it e al numero telefonico 339.3686614.