E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro Trasfusionale operativo presso l’Ospedale CTO di Iglesias (piano terra, corpo centrale) in

locali completamente rinnovati con macchinari e attrezzature all’avanguardia. Erano presenti, tra gli altri, la dottoressa Giuliana Campus, direttore generale della Asl Sulcis, e Mauro Usai, sindaco del comune di Iglesias.

Il Centro è composto da sala d’attesa, accettazione, ambulatorio medico, sala aferesi, sala visita donatori, sala donazione e area ristoro.

La struttura è destinata alle attività di donazione – circa 3.500 all’anno -, in particolare, dopo un’adeguata valutazione del donatore da parte del Medico, avviene la raccolta di sangue intero ed emocomponenti in aferesi (plasma e piastrine).

Il Centro è inoltre destinato alla medicina trasfusionale, alla gestione dei pazienti che necessitano di salassi terapeutici in aferesi e infusione di terapia marziale.

E’ disponibile presso il Centro anche l’unità mobile (autoemoteca) per la raccolta di sangue intero nei paesi del territorio del Sulcis Iglesiente in collaborazione con le associazioni di volontariato gestita dal personale del centro trasfusionale.