Elezioni regionali: apertura straordinaria dell’ufficio elettorale di via XVIII Dicembre, a Carbonia, il 23, 24 e 25 febbraio

Al fine di garantire il servizio di rilascio e rinnovo delle tessere elettorali, nonché per la consegna dei duplicati in vista delle elezioni regionali di domenica 25 febbraio 2024, l’ufficio elettorale di via XVIII Dicembre, a Carbonia, sarà aperto nelle seguenti date ed orari: venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2024 dalle 9.00 alle 18.00; domenica 25 febbraio, per tutta la durata delle operazioni di voto dalle ore 7.00 alle ore 22.00.