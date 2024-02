IKEA: nuove assunzioni di Addetti Vendita e Consulenti. La multinazionale cerca personale per i punti vendita in Italia 

Ikea, multinazionale specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e oggettistica per la casa, assumerà nuovo personale da inserire presso i punti vendita presenti in Italia. Le figure maggiormente richieste dall’azienda sono gli Addetti alla Vendita, i quali dovranno assistere i clienti, identificare le loro esigenze e consigliare le soluzioni d’arredo che meglio soddisfano i loro bisogni, tenere la propria area di responsabilità pulita, ordinata, correttamente prezzata e conforme agli standard di qualità, analizzare e gestire gli spazi di vendita, scoprire le aree di interesse e il percorso che più si adatta alle qualità e ai propri interessi. Le altre figure ricercate riguardano Consulenti di Arredo, che dovranno fornire consulenza ai clienti e comprenderne le esigenze, collaborare attivamente con i colleghi, acquisire e mantenere rapporti commerciali duraturi con le imprese locali, utilizzare la gamma di prodotti e la competenza nell’Interior Design per creare soluzioni 3D e fornire soluzioni d’arredo eccellenti; Addetti al Controllo Qualità, che dovranno controllare gli ordini tramite sistemi informatici, interfacciarsi con colleghi di altri reparti per allineare i tempi di svolgimento delle attività e svolgere i propri compiti attenendosi scrupolosamente alle norme di sicurezza; Amministratori Persone e Cultura, che dovranno aggiornare i file del personale, compilare e amministrare i dati delle persone, preparare i contratti, gestire e organizzare i processi di assunzione, interagire con gli interlocutori all’interno dell’azienda, trovare nuove soluzioni e coinvolgere il team nella sperimentazione di nuove modalità di lavoro. Inoltre Ikea offre anche tante opportunità di stage.

Per verificare tutte le posizioni… : http://diariolavoro.com/ ikea_6.html