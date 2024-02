Giovedì 15 febbraio, presso la Biblioteca Comunale di Carbonia, si terrà la presentazione del libro “La via di fuga”, di Francesco Rivano

L’autore, Francesco Rivano, nasce nel 1980 nel profondo Sud Sardegna e cresce a Carloforte, unico centro abitato dell’Isola di San Pietro. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Cagliari, fa ritorno nell’amata isola dove vive, lavora e coltiva la grande passione per la scrittura. Circondato dal mare e affascinato dallo sport è stato travolto improvvisamente dall’amore per il basket. Ha collaborato come redattore con alcune riviste on line che si occupano principalmente di basket NBA, esperienza che lo ha portato a maturare le competenze per redigere e pubblicare la sua prima opera: nel 2020 ” Ricordi al canestro” legato alla storia del Basket.

Il Libro racconta la vita di Sam, ragazzo orfano cresciuto per le strade di Boston, che riesce ad emergere nella vita grazie all’amore per lo sport.