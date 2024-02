McDonald’s assume 150 Addetti Ristorazione e Responsabili Clienti. La catena di “fast food” cerca nuovo personale per i 670 ristoranti in Italia

McDonald’s, presente in Italia con oltre 670 ristoranti dove lavorano più di 32.000 persone, assumerà oltre 150 nuovi addetti alla ristorazione, responsabili clienti, hostess/steward ed altre figure. Gli Addetti alla Ristorazione, che rappresentano la figura maggiormente ricercata, sidividono tra Crew di Sala, i quali dovranno far vivere ai clienti un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti, accoglierli e supportarli nella scelta dei diversi menù e Crew di Cucina, che dovranno collaborare con i colleghi, preparare prodotti di alta qualità, conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e gestire al meglio le richieste dei clienti. Le altre figure riguardano Gestori del Ristorante, i quali dovranno coordinare e far crescere una squadra di collaboratori, essere responsabili dei turni e della qualità del servizio, dell’accoglienza e della soddisfazione dei clienti, saper gestire l’organizzazione del ristorante, incluse attività di logistica e approvvigionamenti, organizzare la formazione dei nuovi colleghi seguendo e valutando le loro performance; Hostess/Steward, che dovranno far sentire benvenuti tutti i clienti, gestire gli eventi speciali e promuoverne di nuovi, essere sempre sorridenti perché sono le prime persone che i clienti salutano e le ultime che vedono prima di lasciare il ristorante; Responsabili dell’Ospitalità, che dovranno gestire un gruppo di 5/6 hostess e steward, collaborare con il team manager, supervisionare le attivita’ di marketing e il controllo del piano, curare il mantenimento e la preparazione del materiale e dei giochi per le feste di compleanno, etc. I candidati, che entreranno a far parte di un ambiente giovane e stimolante all’interno del quale è fondamentale il contributo di tutti per raggiungere insieme gli obiettivi previsti, dovranno avere flessibilità, proattività, disponibilità, creatività, entusiasmo, gentilezza, orientamento ai clienti e al lavoro di squadra, capacità di relazione, di collaborazione e di organizzazione, capacità di problem solving e saper gestire un team di lavoro.

