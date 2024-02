Nonostante il forte vento, la pioggia e la grandine, una moltitudine di colori, suoni e animazioni, alla sfilata di Carnevale di Carbonia

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la buona riuscita della sfilata di Carnevale, svoltasi ieri pomeriggio nelle strade del centro cittadino, e si complimenta con gli organizzatori, con i carri, i gruppi vincitori e partecipanti e, in generale, con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di uno degli eventi più attesi dell’anno per grandi e piccini. Il forte vento e la pioggia battente – per fortuna soltanto di breve durata – non hanno pregiudicato lo svolgimento dell’iniziativa che, come di consueto, ha rappresentato un vero tripudio di colori, musica, folklore, goliardia, con le splendide, creative ed originali coreografie dei carri, dei gruppi a piedi e delle maschere. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Carbonia, in collaborazione con il Centro Italiano della Cultura del Carbone (C.I.C.C.), con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia.

La città di Carbonia ha risposto con entusiasmo e partecipazione: migliaia di cittadini hanno seguito la sfilata nel suo itinerario in partenza da piazza Ciusa, per poi radunarsi in piazza Roma, epicentro degli spettacoli di animazione per i più piccoli, dove i presenti hanno potuto prendere parte alla zippolata e partecipare alle premiazioni.