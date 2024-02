Smart Village. Nuovo bando del GAL Sulcis Iglesiente da 600mila euro per gli enti locali

Il bando Smart Village mira a rivitalizzare i servizi nelle aree rurali attraverso il potenziamento dell’accessibilità dei servizi sanitari e sociali al fine di porre in atto soluzioni contro lo spopolamento, in un’ottica di promozione sociale e di sviluppo di comunità aperte e solidali. Come si legge dal bando (al quale si rimanda per maggiori dettagli) sono ammissibili gli investimenti finalizzati all’offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientali volti ad assicurare un’adeguata qualità della vita alle popolazioni rurali.

«Si tratta di una grande opportunità per gli enti locali dell’area GAL – spiegano il presidente Cristoforo Luciano Piras e la direttrice Nicoletta Piras – per fornire servizi essenziali a carattere innovativo a supporto della popolazione. Per esempio potranno essere sviluppati e finanziati progetti di telemedicina o di arredo urbano intelligente.»

La dotazione finanziaria totale è di 600mila euro, con un contributo massimo concedibile per singolo progetto pari a 200mila euro. Beneficiari dei finanziamenti sono gli enti pubblici in forma associata.