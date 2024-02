Sono in corso i lavori per la sistemazione di una barriera in calcestruzzo, tipologia new jersey, per separare i sensi di marcia sulla SP n. 2

Dopo una lunga e fitta serie di interlocuzioni a cui hanno partecipato attivamente i Comuni del territorio, tra cui il comune di Carbonia in qualità di città capoluogo, sono cominciati i lavori di realizzazione di una barriera in calcestruzzo, tipologia new jersey, per separare i sensi di marcia sulla strada provinciale n. 2, un’arteria nevralgica, ad alta densità di traffico, percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli che da Carbonia e dai comuni del Basso Sulcis si dirigono verso Cagliari. Una strada che, purtroppo, negli ultimi anni è salita alla ribalta delle cronache per i numerosi incidenti in essa avvenuti, molti dei quali mortali.

I lavori, cominciati lo scorso 6 febbraio e la cui conclusione è stimata per fine maggio, prevedono la realizzazione di una barriera di una lunghezza totale di 12 km, di cui 1 km già completato nei giorni scorsi.