Tiro con l’arco: a Usini gli arcieri della A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu trionfano ai Campionati regionali di Arco nudo

A Usini gli arcieri della A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu trionfano ai Campionati Regionali di Arco nudo, organizzati dagli Arcieri Torres di Sassari. Sono stati ben 6 i titoli regionali (assoluti e di classe) conquistati dagli atleti sulcitani. È il pallottoliere ad argomentare senza fronzoli: 6 ori, 3 argenti e 1 bronzo.

Alessandro Atzori ed Elga Etzi si sono aggiudicati sia i titoli assoluti maschile e femminile sia i titoli di classe individuali. I due atleti hanno dominato rispettivamente nel settore maschile e femminile, aggiudicandosi entrambi prima il titolo di classe senior Maschile e Master femminile per poi fare il bis nella gara assoluta, dove in finale hanno avuto la meglio su Carmelo Alesci (Arcieri Ichnos) e Anastasia Garau (S.A.T.).

La squadra maschile, inoltre, si è aggiudicata il titolo di classe ed il secondo posto assoluto, mentre le squadre femminili si sono aggiudicate il secondo posto di classe senior, il primo posto master ed il terzo posto assoluto.

Buoni piazzamenti nel maschile anche per Alberto Caredda (2° di classe e 4° assoluto), Simone Dondero (7° assoluto), nel femminile per Maria Luisa Saliu (5ª assoluta) e Vanessa Locci (9ª assoluta).