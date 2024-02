Le nuove modalità di accesso e di visita al Museo del carbone nel periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione

La Lampisteria del Museo del Carbone, nella Grande Miniera di Serbariu, sarà interessata da importanti lavori di ristrutturazione nel corso del 2024. Le modalità di accesso e di visita subiranno quindi alcune modifiche:

Accesso e biglietteria – la sede del Museo del Carbone è temporaneamente trasferita nell’edificio dell’Auditorium (adiacente al Museo Paleontologico PAS, lato Sotacarbo S.p.A). Per evitare disagi all’arrivo, si consiglia ai visitatori di visualizzare la posizione corretta su Google Maps, impostando nella ricerca “Museo del Carbone”. Per gli orari di apertura della biglietteria e gli orari delle visite guidate, si prega di consultare la pagina dedicata sul sito web del Museo del Carbone: Orari e Prezzi

Visita guidata in sottosuolo – la visita guidata dura circa 1 ora e rimane invariata nei contenuti rispetto alla visita classica.

Visita del museo – la Lampisteria resterà chiusa fino al termine dei lavori di ristrutturazione, pertanto l’esposizione museale sarà visitabile in versione ridotta nell’edificio che ospita temporaneamente il museo. Presso la biglietteria sono acquistabili anche libri e souvenirs.

Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe sportive, in quanto il percorso include una parte all’esterno e una parte in sottosuolo. Il percorso in esterno non dispone di coperture, pertanto si raccomanda di munirsi di accessori adatti secondo la stagione.

E’ sempre consigliata la prenotazione su www.museodelcarbone.it con il tasto BOOK NOW/PRENOTA o al telefono +39.0781.62727. Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del Museo al numero +39.0781.62727 durante gli orari di apertura. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità, si suggerisce ai visitatori di seguire le pagine social del Museo del Carbone su Facebook, Instagram e X