Il comune di Carbonia ha aderito alla “Giornata dei calzini spaiati”

Oggi, venerdì 2 febbraio, è stata celebrata la Giornata dei calzini spaiati. Le origini della giornata dei calzini spaiati sono da rintracciare nella decisione dell’insegnante friulana Sabrina Flapp di far diventare i calzini spaiati simbolo dell’integrazione e dell’accettazione delle differenze. L’iniziativa, nata in una scuola primaria, ha lo scopo di sensibilizzare le bambine e i bambini al tema della diversità e dell’inclusione. Valori in cui crede fortemente anche l’Amministrazione comunale di Carbonia, che ha aderito simbolicamente a questa iniziativa, accendendo un faro sull’importanza di valorizzare le diversità, le peculiarità e le unicità che ci rendono speciali, eliminando qualsivoglia barriera, per affermare una cultura sempre più improntata sull’inclusività e sulla consapevolezza che la diversità rappresenta una ricchezza e non un limite.