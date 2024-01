Dal 15 gennaio 2024 il Museo del Carbone, nella Grande Miniera di Serbariu (Carbonia), chiuderà al pubblico per consentire i lavori di ristrutturazione

Dal 15 gennaio 2024 il Museo del Carbone, nella Grande Miniera di Serbariu (Carbonia), chiuderà al pubblico per consentire la predisposizione dei locali in vista dei lavori di ristrutturazione previsti per l’anno in corso.

Gli uffici resteranno attivi per informazioni, prenotazioni e per i rapporti con i fornitori; i recapiti telefonici e e-mail rimarranno invariati.

La ripresa delle visite in sottosuolo è prevista per il 1 febbraio 2024. Aggiornamenti e dettagli su accesso alle strutture, orari e modalità della visita, percorsi all’interno della Grande Miniera di Serbariu etc. saranno comunicati prima della riapertura, con comunicato stampa, post sulle pagine social (Facebook, Instagram, X) del Museo e sul sito web www.museodelcarbone.it