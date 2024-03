Giornata mondiale del rene: open day a Iglesias e Carbonia

In occasione della Giornata mondiale del rene in programma giovedì 14 marzo 2024 vengono organizzate in tutto il mondo campagne di sensibilizzazione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza della salute dei reni e ridurre la frequenza e l’impatto delle malattie renali in tutto il mondo.Anche la ASL Sulcis Iglesiente aderisce all’iniziativa con giornate di open day nel centri dialisi di Iglesias e Carbonia nelle quali i cittadini interessati saranno sottoposti a tutte le attività di screening: misurazione della pressione arteriosa, misurazione BMI, anamnesi famigliare, esame urine (necessario portare un campione).Saranno inoltre consegnati materiali informativi e forniti consigli pratici su buone pratiche utili a prevenire le malattie renali.A Iglesias, domani mercoledì 13 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso il P.O. Santa Barbara (ex terapia intensiva). Per info è possibile contattare i seguenti numeri: 07813922231-392223A Carbonia sabato 16 marzo dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30 presso l’Ospedale Sirai in collaborazione con l’associazione del pazienti emodializzati (APENT). Per info è possibile contattare i seguenti numeri: 07816683398-6683399-6683397